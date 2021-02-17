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Зеленский подписал закон о компенсации за задержанные зарплаты и пенсии

Зеленский подписал закон о компенсации за задержанные зарплаты и пенсии

Президент Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях за задержку выплат возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о законе «О внесении изменений в Закон Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты“» № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация. В частности, к пенсиям, социальным выплатам, стипендиям и зарплатам добавлены такие виды доходов, как сумма индексации денежных доходов граждан; суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья; средства, которые выплачиваются лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца.

Также уточнены положения Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» в отношении источников выплаты компенсации в связи с созданием Фонда социального страхования Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

По материалам УНН
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