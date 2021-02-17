Microsoft добавит в Word поддержку прогнозирования текста

В 2020 году Microsoft анонсировала функцию прогнозирования текста для своего редактора Word. Она использует машинное обучение для создания предложений на основе текста, уже введенного пользователем.

После анонса Microsoft предоставила доступ к этой технологии части пользователей, которые принимают участие в бета-тестировании Word.

Пользователи будут видеть текстовые прогнозы серым цветом, которые можно будет, не набирая, принять нажатием клавиши Tab или отменить нажатием Esc. Постепенно предсказания будет становиться лучшим, обучаясь с помощью стиля письма пользователя. Если же эта функция окажется не нужной, ее можно отключить.

Microsoft отмечает, что никакие данные не будут передаваться за пределы операционной системы, если информация не будет по желанию передана через механизм обратной связи. В разделе “Справка” пользователи смогут отправить любые жалобы или предложения.