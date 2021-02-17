Межбанк: к концу дня курс доллара вырос

Торги вторника прошли несколько спонтанно, но к концу сессии все же на вопрос о том, куда пойдет курс в ближайшее время — стал прорисовываться хоть какой-то ответ. После окончания периода бюджетных платежей у клиентов основным «союзником» для гривны на валютном рынке стал аукцион по размещению ОВГЗ. Он частично снимает давление на нацвалюту и аккумулирует значительную часть свободных ресурсов банков, а также стимулирует заход валюты на межбанк от нерезидентов. Против гривны все больше начинают играть поступления возмещений НДС экспортерам и приближение конца месяца. Поддержка гривны сегодня оказалась слабее, чем рассчитывали часть игроков и к концу дня стало ясно, что общий тренд на межбанке все же пока больше на рост котировок доллара с целью как минимум в 28 гривен к концу недели. Результаты аукциона оказались достаточно средними с учетом предстоящих завтра погашений облигаций на 10,56 млрд гривен и необходимостью выплаты дохода по многим другим сериям бумаг. Чиновники продали ОВГЗ в эквиваленте на 10,53 млрд гривен, в том числе на $ 122,6 млн. Инвесторам можно было купить до $ 200 млн — т. е. недобор от возможного, да и по гривне не все так гладко по объемам — всего чуть более, чем на 7,11 млрд гривен. А бывало ведь и гораздо больше. Это говорит о том, что фактор возмещений НДС и негативная для бюджета разница между завтрашним погашением гривневых бумаг на 10,56 млрд гривен и поступлений в бюджет от продажи ОВГЗ на 7,11 млрд гривен — станут основным фактором давления на курс в ближайшее время.

Ход торгов:

В первой половине дня продавцы и покупатели играли в игру, кто кого перехитрит в части курса. То продавцы делали вид, что им не интересно продавать по складывающемуся курсу и уходили с рынка, то покупатели также не торопились заключать сделки, надеясь на снижение котировок. В итоге, курс к 11:00 чуть просел к уровню 27,87/27,89 гривен за доллар с утренних 27,88/27,90. К 12 часам котировки ненадолго замерли на отметке 27,875/27,895 гривен, но последующие выходы банков с иностранным капиталом быстро изменили ситуацию. Их покупки спровоцировали рост курса до 27,885/27,90 гривен за доллар к 14 часам и до 27,91/27,925 к 15:00.

Затем рынок опустел, что позволило спекулянтам без особого напряжения загнать курс до 27,925/27,94 к 16 часам и до 27,935/27,95 к окончанию сессии. НБУ на рынке не появлялся.

Главные события 23 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,88/27,90 вырос до отметки 27,935/27,95 гривен к концу дня.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,887 гривен, а официальный на 24 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8976 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,93 / 27,95

евро — 33,92/ 33,93

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2163/ 1,2165

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