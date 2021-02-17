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Банки должны обслуживать крымчан без «справки переселенца» - НБУ

Банки должны обслуживать крымчан без «справки переселенца» - НБУ

Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан», — говорится в сообщении.

Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев. Согласно валютному законодательству Украины, физические лица и физические лица — предприниматели, имеющие постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.

Как пояснили в НБУ, требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица.

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Национальный банк отмечает в письме-разъяснении недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания и необходимости предоставлять полный доступ к финансовым продуктам и сервисам всем гражданам Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков нет подозрений.

По материалам Finance.UA
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