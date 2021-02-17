OPPO показала технологию зарядки по воздуху (видео)

В рамках выставки MWC 2021 в Шанхае компания OPPO представила новую технологию зарядки. Речь идёт о по-настоящему беспроводной зарядке, не требующей физического контакта смартфона и поверхности, под которой расположен индукционный элемент.

Демонстрируя технологию OPPO Wireless Air Charging, производитель сделал акцент на том, что смартфон можно просто удерживать в руках и полноценно использовать, и в этот момент будет происходить его зарядка. Демонстрация же проходила на примере концептуального растягиваемого смартфона OPPO X 2021, представленного в середине ноября прошлого года.

Сообщается, что Wireless Air Charging позволяет заряжать совместимые устройства по воздуху на мощности до 7,5 Вт. Другие технические характеристики и подробности, такие как максимальное расстояние для действия технологии, пока не разглашаются. Также неизвестны и сроки появления этой технологии в коммерческих устройствах.

Кроме того, в рамках конференции MWC 2021 OPPO анонсировала программу The Flash Initiative, которая направлена на распространение собственной технологии быстрой зарядки VOOC для автомобилей, а также установки её в общественных местах. Производитель уже заключил партнёрские договоры с такими компаниями, как Anker, FAW-Volkswagen, NXP Semiconductors. Отмечается, что сегодня технология OPPO VOOC реализована в более чем 30 моделях смартфонов, а в мире её пользователями стали уже более 175 миллионов человек.