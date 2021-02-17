Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)

Купить 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в Украине стало на 5% дороже. Средняя цена однокомнатной в Киеве составила $54 600, двойки – $77 800, тройки – $110 100. Об этом говорится в аналитике olx.ua.
Дешевле всего обойдется квартира в Деснянском районе. В 2020 году по цене однокомнатной на Печерске можно было купить три таких же в Деснянском или Святошинском районах. Где найти самое выгодное жилье на вторичном рынке – в аналитике OLX недвижимость за 2020 год.
С началом эпохи new normal квадратные метры подешевели на 2-3%. Продавцы начали поднимать стоимость с лета. Так, приобрести собственное жилье к концу года стало на 5% дороже.
Вместе с ценами стало расти и предложение. Среди “однушек” и “двушек” – к четвертому кварталу объявлений о продаже стало больше на 31% и 36% соответственно, тогда как желающих продать трехкомнатные квартиры – лишь на 3%.
Сколько стоят квартиры в Киеве. В течение года наиболее выгодным вариантом для покупки однокомнатной в столице стал Деснянский район – $36 200 в среднем. До $40 000 можно также было отыскать жилье в Святошинском. На третьем месте по фактору наименьшего бюджета оказался Соломенский район – $44 000.
Самые дорогие однушки стабильно остаются на Печерске – $117 300 в среднем. Вслед за ними идут однокомнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов – около $61 800. Несмотря на цены, в этих районах продавцы и риелторы выставляют больше всего объектов на продажу. Меньше всего объявлений в самом бюджетном Деснянском районе.
Что касается двушек, Троещина вновь входит в лидеры бюджетных квартир. Цена за двухкомнатную соответствует стоимости однокомнатной в среднем по Киеву. Можно купить жилье за $49 300. В других районах столицы вилка цен стартует от $54 000.
Выгодно брать в Деснянском районе и тройку — $60 000 в среднем. Интересно, что трехкомнатная в Голосеевском обойдется почти так же, как и однокомнатная квартира на Печерске. В Голосеевском, Шевченковском и Печерском объект будет стоить не менее $100 000.
Если же говорить о спросе, аналитика OLX недвижимость по отзывам показала: чаще всего покупатели интересовались однушками в Дарницком и Святошинском районах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость индийской вакцины от коронавируса не станут разглашатьВчера, 17:43 - 851 24
Жилье для переселенцев будут строить с солнечными панелями с участием "Нафтогаза"Вчера, 09:15 - 886 11
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZenecaВчера, 10:13 - 520 8
ВОЗ обещает компенсации за побочные эффекты от вакцины против COVID-19Вчера, 11:13 - 640 5
Зеленский: Главная цель для нас как государства — состоятельный украинецВчера, 10:05 - 547 5
Большую часть валюты украинцы выводят на собственные счетаВчера, 10:45 - 2254
Банки обязали раскрывать госисполнителям номера счетов должников — МинюстВчера, 12:02 - 2217 4
В ПФ рассказали, кто из украинцев получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату (инфографика)Вчера, 19:00 - 2149
Кто не получит компенсацию к пенсии в 400 грнВчера, 13:00 - 2119
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеВчера, 12:11 - 1329
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаВчера, 12:57 - 398
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Позавчера, 11:44 - 709 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 717 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 628 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 261