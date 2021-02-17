Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)

Купить 1-, 2-, 3-комнатную квартиру в Украине стало на 5% дороже. Средняя цена однокомнатной в Киеве составила $54 600, двойки – $77 800, тройки – $110 100. Об этом говорится в аналитике olx.ua.

Дешевле всего обойдется квартира в Деснянском районе. В 2020 году по цене однокомнатной на Печерске можно было купить три таких же в Деснянском или Святошинском районах. Где найти самое выгодное жилье на вторичном рынке – в аналитике OLX недвижимость за 2020 год.

С началом эпохи new normal квадратные метры подешевели на 2-3%. Продавцы начали поднимать стоимость с лета. Так, приобрести собственное жилье к концу года стало на 5% дороже.

Вместе с ценами стало расти и предложение. Среди “однушек” и “двушек” – к четвертому кварталу объявлений о продаже стало больше на 31% и 36% соответственно, тогда как желающих продать трехкомнатные квартиры – лишь на 3%.

Сколько стоят квартиры в Киеве. В течение года наиболее выгодным вариантом для покупки однокомнатной в столице стал Деснянский район – $36 200 в среднем. До $40 000 можно также было отыскать жилье в Святошинском. На третьем месте по фактору наименьшего бюджета оказался Соломенский район – $44 000.

Самые дорогие однушки стабильно остаются на Печерске – $117 300 в среднем. Вслед за ними идут однокомнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов – около $61 800. Несмотря на цены, в этих районах продавцы и риелторы выставляют больше всего объектов на продажу. Меньше всего объявлений в самом бюджетном Деснянском районе.

Что касается двушек, Троещина вновь входит в лидеры бюджетных квартир. Цена за двухкомнатную соответствует стоимости однокомнатной в среднем по Киеву. Можно купить жилье за $49 300. В других районах столицы вилка цен стартует от $54 000.

Выгодно брать в Деснянском районе и тройку — $60 000 в среднем. Интересно, что трехкомнатная в Голосеевском обойдется почти так же, как и однокомнатная квартира на Печерске. В Голосеевском, Шевченковском и Печерском объект будет стоить не менее $100 000.

Если же говорить о спросе, аналитика OLX недвижимость по отзывам показала: чаще всего покупатели интересовались однушками в Дарницком и Святошинском районах.

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