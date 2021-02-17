Нужно ли страховать автоприцеп

Согласно Закону Украины «Об ОСАГО», прицепы являются транспортными средствами. А на эксплуатируемые на дорогах Украины ТС нужно оформлять ОСАГО.

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Если ваша машина имеет прицеп, то нужно оформлять две отдельные автогражданки.

В соответствии с законом, «наземные транспортные средства — это устройства, предназначенные для перевозки людей и/или груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов, которые подлежат государственной регистрации и учету в территориальных органах Министерства внутренних дел Украины и/или допущенные к дорожному движению, а также ввезенные на таможенную территорию Украины для временного пользования, зарегистрированные в других странах».

Кто может не покупать страховку на прицеп.

Участники боевых действий.

Пострадавшие участники Революции Достоинства.

Лица с инвалидностью вследствие войны.

Лица с инвалидностью I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами.

Лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Штраф за отсутствие страховки на прицеп. Согласно статье 126 КоАП, управление транспортными средствами без ОСАГО штрафуется в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 425 грн.

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