В США разработали робота-перевозчика, который будет помогать фермерам собирать урожай (фото, видео)

Американская компания Future Acres разработала автономного робота-перевозчика с искусственным интеллектом, который будет помогать фермерам в уборке урожая.

Об этом сообщает портал ZD Net.

Всего робот Carry может перевозить до 227 кг урожая. Аппарат работает как автономно, так и выполняет указания на расстоянии.

Установленная у Carry батарея позволяет ему работать от 7 до 10 часов в сутки или преодолевать расстояния от 10 до 16 км.



Фото: ZD Net

Сообщается, что робот способен работать во всех местностях и при неблагоприятных погодных условиях. Благодаря искусственному интеллекту аппарат самостоятельно обходит преграды в виде деревьев или людей.

Отмечается, что Carry также собирает данные, которые могут быть использованы для принятия важных решений в вопросе управления сельским хозяйством.