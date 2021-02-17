Банки обязали раскрывать госисполнителям номера счетов должников — Минюст

Исполнители получили допуск к информации о номерах банковских счетов должников и остаток средств на них.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
«По результатам проведенных совместных мероприятий Министерства юстиции и Национального банка, а также достигнутых в ходе них договоренностей, Нацбанком внесены изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Нацбанка от 14 июля 2006 года № 267, которые вступили в силу 16 февраля 2021 г. Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника, отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, имеющихся на таких счетах», — сообщил он.
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По словам Гайченко, эти изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.
В этой связи Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах, сообщил заместитель министра.
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