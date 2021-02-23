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Договор с МФО: как защитить права потребителей

Договор с МФО: как защитить права потребителей

Что следует учесть, когда берете «быстрый кредит». Об этом пишет Минюст.

Потребители финансовых услуг имеют право:

  • на необходимую, доступную и достоверную информацию о финансовых организациях и предоставляемых ими услугах;
  • на надлежащее качество предоставляемых услуг и обслуживания;
  • на заключение договора в письменной или электронной форме, с указанием реальной цены займа, процентной ставки по кредиту.

Заключая договор с кредитным учреждением, нужно обратить внимание на:

  • нераскрытие полной стоимости кредита, размера дополнительных комиссий, ставок и условий кредита (или указание этих данных мелкими буквами в конце документа);
  • рекламу, вводящую в заблуждение — к примеру, финансовая компания рекламирует кредиты «под 0%», по которым по итогу ставка оказывается выше; или компания предлагает ставки 1−2% по кредиту, не уточняя, что это ставка за день, а за месяц потребитель заплатит 30−60%;
  • незаконное использование персональных данных потребителей без их согласия коллекторскими компаниями, которые занимаются непосредственно взысканием проблемной задолженности, используя угрозы в адрес должника, круглосуточные звонки, бранные слова в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей, подделку судебных решений и тому подобное;
  • неправомерное начисление лишних процентов и пени по истечении определенного договором срока кредитования.

Чтобы защитить потребителей финансовых услуг, парламентарии внесли изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании», которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Отныне обязательным условием в получении микрокредита является согласие лица на доступ к информации о его кредитной истории через бюро кредитных историй. А предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием клиента об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах и т. д.

При этом законодатель дополнительно защитил заемщиков, установив ограничения максимального размера штрафа и пени за нарушение такого договора. Так, максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о потребительском кредите, общий размер кредита по которым не превышает минимальной заработной платы, не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Если микрофинансовая компания не выполняет условия договора:

В случае, если потребитель не получил ответ или не соглашается с ним, нужно обращаться в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины:

  • заполнить онлайн-форму на сайте НБУ
  • отправить письмо на электронную почту: nbu@bank.gov.ua или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 1 601;
  • позвонить в контакт-центр 0 800 505 240.

При невозможности решить спор во внесудебном порядке.

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По материалам Finance.UA
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