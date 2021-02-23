Договор с МФО: как защитить права потребителей

Что следует учесть, когда берете «быстрый кредит». Об этом пишет Минюст.
Потребители финансовых услуг имеют право:
Заключая договор с кредитным учреждением, нужно обратить внимание на:
Чтобы защитить потребителей финансовых услуг, парламентарии внесли изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании», которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Отныне обязательным условием в получении микрокредита является согласие лица на доступ к информации о его кредитной истории через бюро кредитных историй. А предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием клиента об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах
При этом законодатель дополнительно защитил заемщиков, установив ограничения максимального размера штрафа и пени за нарушение такого договора. Так, максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о потребительском кредите, общий размер кредита по которым не превышает минимальной заработной платы, не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.
Если микрофинансовая компания не выполняет условия договора:
В случае, если потребитель не получил ответ или не соглашается с ним, нужно обращаться в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины:
При невозможности решить спор во внесудебном порядке.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетике6 ч. назад - 1736 12
Средняя зарплата в Украине и в мире — рейтингВчера, 10:27 - 5690 12
Инвестиции в Bitcoin оказались для Tesla выгоднее продажи электрокаров8 ч. назад - 517 8
Китайцы и украинцы: сравнение зарплат, пенсий и ВВП4 ч. назад - 1864 8
80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образованияВчера, 11:02 - 4757 5
В Украине изменилась ситуация на рынке трудаВчера, 12:25 - 2560
Доплата к зарплате за многосменный режим работыВчера, 13:19 - 2111
Стало известно, где в мире больше всего долларовых миллионеровВчера, 15:10 - 1973
Китайцы и украинцы: сравнение зарплат, пенсий и ВВП4 ч. назад - 1864 8
Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетике6 ч. назад - 1736 12
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19Позавчера, 15:10 - 427
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1445
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1346 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1336 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 840 3