Межбанк: продолжатся попытки повысить курс

Во вторник два основных фактора будут влиять на настроения участников валютного рынка, и соответственно — на курс.

Что окажет влияние:

Проведение аукциона Минфина по размещению ОВГЗ . Будут предлагаться гривневые облигации на 168, 343,476,784 и 1183 дня с ограничениями в 500 млн гривен на 168 дней, на 1,5 млрд гривен на 343 дня и на 2 млрд на 476 дней. Все остальные гривневые выпуски без ограничений по объему. А также чиновники предложат долларовые бумаги на сумму $ 200 млн на 323 дня. С учетом того, что 24 февраля необходимо погасить облигации предыдущих выпусков на 10,56 млрд гривен и процентов по многим другим ОВГЗ , минфиновцы будут более сговорчивы по доходности. На это рассчитывают как местные финансисты, так и иностранные инвесторы. Поэтому уже со вчерашнего дня нерезиденты без лишнего шума и привлечения внимания готовятся к аукциону и накапливают гривну. Кроме этого, чиновники очень надеются на то, что сегодня многие держатели ОВГЗ , которые гасятся завтра, перевложатся в новые бумаги, так как расчеты и по сегодняшнему аукциону и по погашениям старых облигаций пройдут одним днем — завтра. По крайней мере, по тому пакету, который у госбанков, Минфин Украины на это очень рассчитывает. Значительные финансовые потоки во вторник и среду, связанные с аукционом и погашением ОВГЗ , будут существенно влиять и на валютный, и на ресурсный рынки.

Хозяйственная деятельность предприятий перед концом месяца и период возмещения НДС экспортерам. Приближение отчетной даты активизирует всех клиентов по закрытию своих обязательств в гривне и в валюте, что добавит статистики межбанка. По нашим расчетам, во вторник объем операций на торгах будет в пределах до $ 190−200 млн при заключении до 600 сделок. Кроме этого, до сих пор есть еще должники по уплате налогов, что заставляет их активно гасить просроченные суммы государству, чтобы сократить размер штрафов и пени. Часть из них продает поступающую валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом.

С другой стороны, бизнесу стали поступать небольшими траншами основные суммы возмещений НДС, что сокращает интерес экспортеров к продаже валюты и сыграет против гривны. Новости от Госказначейства о суммах перечислений таких возмещений НДС клиентам способны серьезно влиять на поведение компаний в течение сессии. И даже периодически менять курсовой тренд.

НБУ продолжит попытки оставаться в стороне и не выходить на межбанк с интервенциями. Но если начнутся активные перекосы между спросом и предложением, что часто бывает как в период аукционов Минфина по ОВГЗ, так и в период выплат возмещений НДС, мы увидим Нацбанк на рынке. Попытки тестирования уровня в 28 гривен за доллар как спекулянтами, так и отдельными крупными продавцами валюты продолжатся и сегодня. Более того, мы убеждены, что в ближайшее время котировки доллара закрепятся.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 23 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,75−28,05 грн, евро — коридор 33,70−34,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,80−28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,40−34,15 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,60−34,05 грн при спреде до 25 коп.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,86 / 27,88

евро — 33,83 / 33,86

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