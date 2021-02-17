Межбанк: продолжатся попытки повысить курс

Во вторник два основных фактора будут влиять на настроения участников валютного рынка, и соответственно — на курс.
Что окажет влияние:
С другой стороны, бизнесу стали поступать небольшими траншами основные суммы возмещений НДС, что сокращает интерес экспортеров к продаже валюты и сыграет против гривны. Новости от Госказначейства о суммах перечислений таких возмещений НДС клиентам способны серьезно влиять на поведение компаний в течение сессии. И даже периодически менять курсовой тренд.
НБУ продолжит попытки оставаться в стороне и не выходить на межбанк с интервенциями. Но если начнутся активные перекосы между спросом и предложением, что часто бывает как в период аукционов Минфина по ОВГЗ, так и в период выплат возмещений НДС, мы увидим Нацбанк на рынке. Попытки тестирования уровня в 28 гривен за доллар как спекулянтами, так и отдельными крупными продавцами валюты продолжатся и сегодня. Более того, мы убеждены, что в ближайшее время котировки доллара закрепятся.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 23 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,75−28,05 грн, евро — коридор 33,70−34,10 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,86 / 27,88
евро — 33,83 / 33,86
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