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Продажи на первичном рынке Киева и пригорода могут превысить 60% - мнение эксперта

Продажи на первичном рынке Киева и пригорода могут превысить 60% - мнение эксперта

В 2021 году количество инвестиционных продаж на первичном рынке Киева и пригорода может превысить 60% от общего количества сделок.

Об этом сообщила Леся Павленко, руководитель отдела продаж ЖК LUCKY LAND.

По сравнению с 2020 годом количество продаж с целью сохранения средств может увеличиться в среднем на 10%. Она объяснила это тем, что вложение средств в первичный рынок жилья до сих пор является наиболее выгодным для инвесторов, так как стоимость квартир в новых качественных объектах – объектах новых форматов категорий комфорт+ и бизнес – ежегодно увеличивается в среднем на 30-35% в гривневом эквиваленте.

🎬 Типичные ошибки при продаже квартиры 😉

С учетом инфляции, вложения в первичный рынок фактически дают ежегодную прибыль в размере не менее 20-25%, а за весь цикл строительства размер прибыли достигает 50% в гривне. А максимальные ставки по гривневым депозитам сроком на 2 года (средний срок строительства пусковой очереди жилого комплекса) составляют лишь 10%. При этом, банк должен быть участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По ее словам, высокая стоимость объектов новых форматов прямо связана с уровнем затрат застройщиков на реализацию такие проектов.

Инвестиционная привлекательность первичного рынка не одинакова и зависит от сегмента, в котором строится объект. В 2021 году уровень инвестиционных сделок в ЖК эконом-класса вряд ли превысит 10% от общего количества покупателей в этом сегменте, в объектах комфорт-класса инвестиционные сделки могут составить 45-55%, а в объектах новых форматов жилья (категории комфорт+ и бизнес) уровень инвестиционных продаж составит от 50% до 70% от общего количества в зависимости от конкретного формата и «набора» соответствующей инфраструктуры, локации (в том числе близости рекреационных зон), стадии строительства, цены.

Наибольшее количество продаж будет наблюдаться в объектах на начальных стадиях строительства и на старте строительства новых очередей хорошо зарекомендовавших себя жилых комплексов.

В текущем году продажи квартир в объектах новых форматов составят 55-65% от общего количества реализованного жилья на первичном рынке Киева и пригорода.

Форматы жилья. При этом спрос на первичном рынке Киева будет сосредоточен в основном на объектах новых качественных форматов жилья, относящихся к категориям комфорт+ и бизнес. И, по ее мнению, львиная доля всех продаж – около 20% от всего строящегося объема – будет сосредоточена в объектах нового формата live-work-play.

Тенденции. «Еще одной немаловажной особенностью новых форматов жилья, в частности объектов live-work-play, является наличие поблизости рекреационных зон, как то, например, лес или парк. И совокупность всех этих характеристик создает максимально комфортное качество жизни. По большому счету, можно говорить, что этот формат – это новая версия «спальных массивов», но созданная с учетом пожеланий и потребностей будущих жильцов», – отметила Леся Павленко. Что касается стоимости объектов новых форматов, в этом сегменте жилья нет разрыва между спросом и предложением.

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По материалам Finance.UA
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