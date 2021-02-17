Евросоюз обновил черный список оффшоров

Совет Европейского Союза внес изменения в перечень стран, не выполняющих обязательств по налоговому сотрудничеству.
Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания
«Список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают с Евросоюзом в целях налогообложения, пополнился государством Доминика», — говорится в документе.
Уточняется, что из списка было исключено другое островное государство — Барбадос.
После этого обновления в списке юрисдикций, которые не сотрудничают, остаются 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.
Перечень налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, является частью внешней стратегии ЕС, призванной способствовать эффективному налоговому управлению во всем мире. Он был впервые создан в декабре 2017 года.
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