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Зеленский: Главная цель для нас как государства — состоятельный украинец

Зеленский: Главная цель для нас как государства — состоятельный украинец

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель государства — состоятельный украинец. По его словам, Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Об этом он сказал на совещании с представителями ОП, парламента и правительства, передает Офис президента.

«Одной из главных основ развития украинской экономики является внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. В частности, речь идет об инновационном развитии промышленности, «промышленном безвизе» с Европейским Союзом, стимулировании и создании новых рабочих мест, обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулированию развития бизнесов", — говорится в сообщении.

«Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели — это локомотив современной успешной украинской экономики», — заявил Зеленский.

В ОП добавили, что участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в Глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирование прозрачного и справедливого конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.

«Также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики», — говорится в сообщении.

«Главная цель для нас как государства — это состоятельный украинец. Успешная Украина — это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями», — сказал Зеленский.

По словам министра финансов Сергея Марченко, его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, что поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы и стать надежной опорой для каждого украинца.

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По материалам Економічна Правда
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