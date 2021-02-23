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Изобрели способ заряжать аккумуляторы 3-4 раза быстрее

Изобрели способ заряжать аккумуляторы 3-4 раза быстрее

Японская компания предложила использовать для изготовления катодов новый материал, который сократит зарядку аккумулятора в 3−4 раза. Проект реализовал производитель цемента Taiheiyo Cement.

«Частицы нового материала имеют диаметр не более 100 нанометров, — отмечают представители компании. — Благодаря этому ионы лития будут свободно перемещаться в катоде».

Новый материал позволяет не только сократить время зарядки аккумуляторов, но и продлить их срок службы в три раза.

Представители Taiheiyo Cement планируют вложить $ 9,4 млн в организацию производства нового материала: ежегодно планируется выпускать до 100 тонн продукции. А к 2025 году объемы производства будут увеличены в десять раз.

«Катоды нового типа не будут требовать при производстве кобальта или никеля, — объяснили в компании. — Последний компонент в последнее время дорожает, а также повышает пожароопасность аккумулятора».

Существуют и этические проблемы: примерно 70% мировых запасов кобальта сосредоточены в районе Конго, где не утихают военные конфликты, а для добычи минерала используется детский труд.

По материалам ITsider.
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