0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Около 30 000 компьютеров Mac заражены загадочным вредоносным ПО

Около 30 000 компьютеров Mac заражены загадочным вредоносным ПО

По данным исследователей из компании Red Canary, около 30 000 компьютеров Mac по всему миру заражены загадочным вредоносным ПО. Компания называет его Silver Sparrow.

По словам исследователей, Silver Sparrow «демонстрирует поведение, которое мы привыкли ожидать от обычного рекламного ПО». Причем это ПО создано злоумышленниками специально для нового чипа M1 и использует JavaScript API установщика macOS для выполнения подозрительных команд. Какова его цель, неясно.

Исследователи заявили, что Silver Sparrow имеет механизм самоуничтожения. Однако что его вызывает, неизвестно.

В Сети ходят слухи, что если запустить вирус на компьютере Apple с процессорами Intel, появится окно «Hello, world!», а если на ноутбуке с чипом M1 — окно с текстом «You did it!».

«Хотя мы еще не наблюдали, какие деструктивные действия вирус производит с данными, его перспективная совместимость с чипом M1, глобальный охват, относительно высокий уровень заражения и операционная зрелость предполагают, что Silver Sparrow несет достаточно серьезную угрозу», — говорят исследователи.

По данным Malwarebytes, по состоянию на 17 февраля Silver Sparrow уже поразил 30 000 Mac в 153 странах, причем больше всего зараженных устройств зарегистрировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.