Nokian начнет тестировать шины в «Красном аду»

Финская компания по производству шин официально открыла новый тестовый полигон в Испании. Теперь летние новинки будут тестироваться в теплых климатических условиях круглый год.
Новый полигон раскинулся на 300 Га в испанском Санта-Крус-де-ла-Сарса. На территории расположено несколько гоночных треков, а основным станет 7-километровый овальный трек для высоких скоростей. Планируется тестирование шин на скорости до 300 км/час.
Это уже третий полигон Nokian в «Старом свете». Первым и основным был «Белый Ад» (White Hell) в г.Ивало в Лапландии, который расположен на 700 Га земли и предназначен для испытаний зимних шин. Летние новинки проходили тестирование на небольшом полигоне рядом с финским заводом в городе Nokia.
На испанском полигоне можно будет проводить тестирование летней линейки круглый год, что до сих пор из-за особенностей климата в Финляндии, не было доступно для компании и им приходилось арендовать для тестов треки в Европе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона МаскаВчера, 00:34 - 7026 38
Новый рекорд: курс Bitcoin продолжает растиВчера, 10:16 - 1658 8
Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»Вчера, 11:05 - 1377 6
Зеленский объяснил, почему деньги из «коронавирусного» фонда потратили на дорогиВчера, 19:00 - 421 5
Социологи выяснили, хотят ли украинцы продавать свои паиПозавчера, 21:48 - 4825 5
Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона МаскаВчера, 00:34 - 7026 38
Сколько стоят квартиры на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 13:01 - 5657
Илон Маск объяснил, что такое деньгиВчера, 10:01 - 3196 1
Ипотека под 5% годовых: Президент назвал условия кредитного бумаВчера, 14:00 - 2066
МАУ устроила большую весеннюю распродажуВчера, 16:30 - 1951 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Вчера, 11:44 - 360 2
Во Франции создали маску, убивающую коронавирусПозавчера, 12:10 - 487 3
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 531 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 229
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 648 1