Nokian начнет тестировать шины в «Красном аду»

Финская компания по производству шин официально открыла новый тестовый полигон в Испании. Теперь летние новинки будут тестироваться в теплых климатических условиях круглый год.

Новый полигон раскинулся на 300 Га в испанском Санта-Крус-де-ла-Сарса. На территории расположено несколько гоночных треков, а основным станет 7-километровый овальный трек для высоких скоростей. Планируется тестирование шин на скорости до 300 км/час.

Это уже третий полигон Nokian в «Старом свете». Первым и основным был «Белый Ад» (White Hell) в г.Ивало в Лапландии, который расположен на 700 Га земли и предназначен для испытаний зимних шин. Летние новинки проходили тестирование на небольшом полигоне рядом с финским заводом в городе Nokia.



На испанском полигоне можно будет проводить тестирование летней линейки круглый год, что до сих пор из-за особенностей климата в Финляндии, не было доступно для компании и им приходилось арендовать для тестов треки в Европе.