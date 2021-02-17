Концепт AR-очков Samsung, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки

Не только Apple давно вынашивает идею выпуска стильных и компактных очков дополненной реальности — компания Samsung уже много лет забавляется подобного рода проектами (из недавних можно вспомнить простенькие умные очки с CES 2020), но ничего серьезного до этого момента не было. Но вот сейчас зарекомендовавший себя инсайдер WalkingCat (@h0×0d) опубликовал два ролика с демонстрацией возможностей концептуальных Samsung Glasses Lite.

Первый ролик демонстрирует базовые Samsung Glasses Lite, а второй — более продвинутый голографический вариант.

По задумке разработчиков, умные очки можно будет использовать для проецирования изображений — можно получить огромный виртуальный монитор для работы, просмотра фильмов и видеоигр. Также предусмотрен режим «солнцезащитных очков» с регулируемой прозрачностью и возможность использовать очки для управления дроном в реальном времени от первого лица (изображение с камеры и телеметрия выводится перед глазами оператора).

Второе видео демонстрирует концепт похожих очков Samsung AR Glasses, но более технически продвинутых — с их помощью можно «видеть» трехмерные цифровые объекты в реальном мире и взаимодействовать с ними. То есть, речь о концепте голографических очков — нечто подобное ранее обещала Microsoft в HoloLens (но дальше впечатляющих демонстраций пока технология не дошла), а также потерпевшая фиаско Magic Leap. Но реальность с такими технологиями пока далека от множества фантастических визуализаций, которые мы видели за последние годы. Современные технологии (комбинация волноводов, лазеров, проекторов и микрозеркал) в форм-факторе компактных прозрачных AR-очков обеспечивают довольно скудное поле зрения. Из-за ограничений большая часть виртуального экрана оказывается вне поля зрения.