Pegasus Airlines возобновляет авиарейсы из Стамбула в Одессу

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines весной начнет летную программу рейсом Стамбул — Одесса — Стамбул.
Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице Международного аэропорта «Одесса».
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Цены: по состоянию на момент написания новости, билет в одну сторону для одного взрослого стоил 389 турецких лир (1 550 грн).
Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах города.
«Стоит отметить, что авиакомпания Pegasus имеет более 70 международных и более 30 внутренних направлений и открывает новые возможности благодаря удобным стыковкам», — отмечается в сообщении.
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