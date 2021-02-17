Pegasus Airlines возобновляет авиарейсы из Стамбула в Одессу

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines весной начнет летную программу рейсом Стамбул — Одесса — Стамбул.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице Международного аэропорта «Одесса».

График:

Дата начала рейсов: 28 марта 2021;

Отправиться в путешествие с авиакомпанией можно будет дважды в неделю: каждый четверг и воскресенье.

Одесса — Стамбул: отправление в 18:45, прибытие в 20:20 (local time);

Стамбул-Одесса: вылет в 16:20, прибытие в 17:55.

Цены: по состоянию на момент написания новости, билет в одну сторону для одного взрослого стоил 389 турецких лир (1 550 грн).

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах города.

«Стоит отметить, что авиакомпания Pegasus имеет более 70 международных и более 30 внутренних направлений и открывает новые возможности благодаря удобным стыковкам», — отмечается в сообщении.

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