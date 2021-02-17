СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств Укрзализныци

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную противоправную схему хищения госсредств АО «Укрзализныця». Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, дельцы организовали мошенничество во время восстановления железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель – Чернигов – Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

СБ Украины в рамках досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ, профильные специалисты возобновили его надежную работу.

Сейчас организаторам мошенничества сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.



фото СБУ

Операция проводилась Управлением СБУ в Черниговской области по координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины, следственным управлением Нацполиции Черниговщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.