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Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги

Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги

Южнокорейская корпорация Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги. Также обсуждается возможность локализации производства основных узлов в Украине.

Об этом на форуме “Украина 30” заявил представитель Hyundai Юн Сук Чой.

По его словам, Hyundai заинтересована в железнодорожных проектах в Украине.

“Мы готовы предоставить финансирование для нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставляем 10 новых поездов с 90 вагонами”, – отметил он.

Он добавил, что на сегодня с правительством Южной Кореи обсуждается проект с предоставлением поездов Фонду сотрудничества в экономическом развитии. Компания рассчитывает на официальный ответ правительства Украины.

“Также корпорация намерена начать детальные переговоры о возможности инвестировать в Украину и передать технологии для локализации производства. Приглашаем президента посетить проект Хюндай в Корее”, – подчеркнул Юн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинская делегация в марте посетит Южную Корею, где будут подписаны меморандумы с выделением 2 млн долларов на разработку документации для высокоскоростной железной дороги и межправительственное соглашение.

По материалам РБК-Украина
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