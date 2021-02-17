В интернете презентовали новый Nissan Qashqai (фото)

В интернете появились фото нового поколения популярного кроссовера Nissan Qashkqai. Как сообщает AutoNews, кроссовер перешел на свежую платформу Alliance CMF-C, которая имеет больше гибкости в плане внедрения электрических технологий.
По информации издания, Qashkqai скинул в весе 60 кг и вырос в габаритах: +35 мм (4 425 мм) в длине, +32 мм (1 838 мм) в ширине, +25 мм (1 635 мм) в высоте. Колесная база выросла на 20 мм (2 666 мм).
В багажном отделении появилась прибавка в 74 литра (504 л), а в заднем ряду стало чуть просторнее. Увеличили и дверной проем для задних пассажиров, где дверь теперь распахивается на 90 градусов.
В салоне кроссовер тоже преобразился, обрел свежие детали дизайна, качество материалов стало чуть выше. Больше кожаной обивки и вставок под дерево. Появился тут и увеличенный до 12,3 дюймов монитор по центру консоли.
На руле теперь сенсорные клавиши, а проекционный дисплей вырос до 10,8 дюймов и предлагает больше информации.
Интерфейс работает на обновленном ПО NissanConnect последнего поколения и предлагает беспроводное подключение Apple CarPlay и проводной Android Auto. Система способна и раздавать Wi-Fi для 7 гаджетов. Владельцу так же будет доступно приложение, через которое можно открывать/закрывать автомобиль, контролировать звуковой сигнал, свет фар и другие фишки.
В Украине новинка появится ближе к концу этого года или в начале следующего. В предложении будет 11 цветов кузова и 5 вариантов комбинации двух цветов. Но теперь дизельных моторов не будет совсем. В компании отказываются от них, отдавая предпочтение гибридным технологиям.
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