В Запорожье действовал мошеннический call-центр, который «маскировался» под службу безопасности банков

В Запорожье действовал мошеннический call-центр, сотрудники которого от имени службы безопасности банков выпытывали у граждан их реквизиты и в дальнейшем похищали деньги. Они незаконно завладели двумя миллионами гривен, часть из них злоумышленники переводили в Bitcoin.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что организовала работу центра 28-летняя жительница Запорожья. Помогали ей трое местных жителей, у каждого из них были свои обязанности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о полученной сумме от афер, надзор за деятельностью программного обеспечения.
В общем было около 100 сотрудников. В разговоре с пострадавшими мошенники узнавали персональные данные лиц – о банковских картах и счетах, реквизитах и CVV-коде.
Для того, чтобы выпытать всю необходимую информацию, злоумышленники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы они скупали в DarkNet.
Фото: МВД
Полученные деньги воры переводили на электронные кошельки, на карты собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Также часть денег они конвертировали в биткоины.
Ежемесячно организатор получала до двух миллионов гривен, которые она распределяла между всеми участниками. В ходе обысков силовики КОРД изъяли компьютеры, мобильные телефоны, оружие и деньги.
Фото: МВС
Организатору и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет заключения.
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