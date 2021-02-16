0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

Верховная Рада одобрила изменения в раздел ХІ таможенного тарифа по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

За соответствующий законопроект №4410 проголосовали за основу 311 депутатов, а в целом – 307.

Законом изложено в новой редакции группы 50-59 в Таможенном тарифе, которыми установлены:

  • льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине – пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД;
  • льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;
  • повышены полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, 18 ноября 2020 года Кабмин принял изменения в Таможенный тариф относительно установления льготных ставок ввозной пошлины для содействия развитию легкой промышленности Украины.

Эти изменения будут способствовать упрощению ведения украинским бизнесом внешне-экономической деятельности, а в ближайшей перспективе – возможность ускорения развития отечественной легкой промышленности, что обеспечит потребности внутреннего и внешнего потребителя качественными и актуальными на мировом рынке товарами.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.