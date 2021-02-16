В Украине установили льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров

Верховная Рада одобрила изменения в раздел ХІ таможенного тарифа по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

За соответствующий законопроект №4410 проголосовали за основу 311 депутатов, а в целом – 307.

Законом изложено в новой редакции группы 50-59 в Таможенном тарифе, которыми установлены:

льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине – пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД ;

льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

повышены полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, 18 ноября 2020 года Кабмин принял изменения в Таможенный тариф относительно установления льготных ставок ввозной пошлины для содействия развитию легкой промышленности Украины.

Эти изменения будут способствовать упрощению ведения украинским бизнесом внешне-экономической деятельности, а в ближайшей перспективе – возможность ускорения развития отечественной легкой промышленности, что обеспечит потребности внутреннего и внешнего потребителя качественными и актуальными на мировом рынке товарами.

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