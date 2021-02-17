Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года

Специалисты по кибербезопасности с Check Point Research опубликовали результаты свежего исследования. На основе полученных данных они назвали самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года.

Так, уже второй месяц подряд лидером среди вредоносного ПО остается Emotet, рассказали представители компании. По их словам, жертвой ботнета остаются около 6% организаций по всему миру.

При этом своевременная реакция правоохранительных органов привела к заметному снижению активности Emotet, а именно на 14%. По словам полицейских, они намерены удалить вирус с зараженных хостов уже 25 апреля 2021 года.

Напомним, что впервые о самом опасном на сегодняшний день вирусе стало известно в 2014 году. За последние 7 лет троян активно развивался и обновлялся, в результате чего оставался актуальным и высокоэффективным.