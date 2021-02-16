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Шмыгаль назвал два пути получения Украиной вакцины от коронавируса

Шмыгаль назвал два пути получения Украиной вакцины от коронавируса

Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«Мы все еще рассчитываем на первые партии (вакцин — ред.) в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз — фактически, для 8 млн человек», — отметил министр.

Он заявил, что, согласно информации ЮНИСЕФ и должностных лиц ЕС, в начале марта в Украину поступят первые партии вакцины BioNTech/Pfizer в количестве 117 тысяч доз.

Также ожидается, что в первом полугодии 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз от компании AstraZeneca/Oxford.

«Второй путь получения вакцины — через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитных средств и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются», — рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

«Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине», — добавил он.

На этой неделе компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине. Без одобрения украинских регулирующих органов невозможно применение этого препарата в рамках вакцинации.

По материалам РБК-Украина
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