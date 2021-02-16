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В Одессе построят 5 км дороги за 2,3 млрд грн: подрядчик уже выбран

В Одессе построят 5 км дороги за 2,3 млрд грн: подрядчик уже выбран

В Одессе уже весной начнется строительство продолжения дороги из порта к Хаджибейскому лиману, где она соединится с объездной дорогой вокруг областного центра. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

Подрядчиком строительства является ООО «Ростдорстрой». Соответствующий тендер, как свидетельствуют данные в системе ProZorro, прошел еще 5 февраля. «Ростдорстрой» предложил построить ее за 2,288 млрд грн.

Как отмечает «Укравтодор», длина дороги составит 5,3 км. Договор на проведение строительных работ пока находится на стадии подписания. Завершение работ запланировано на 2022 год.

Планируется обустройство цементобетонного дорожного покрытия по усиленной технологии. Проект также включает площадку для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью около 300 грузовиков и площадку взвешивания в движении для контроля соблюдения весовых норм. Работы включают в себя и строительство эстакады.

Сейчас движение большегрузного транспорта из порта частично осуществляется по уличной сети Одессы с использованием территории ООО «Евротерминал», располагающего крупной стоянкой для фур в месте, где заканчивается эстакада, ведущая из порта. Однако отмечается, что заезд туда является платным.

Отметим, что запланированная к строительству дорога от «Евротерминала» до Хаджибейского лимана пролегает по незастроенной заболоченной местности полей фильтрации, которая считается проблемной по множеству причин, в том числе экологическим и инженерно-геологическим.

По материалам Дело
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