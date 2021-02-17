Наталья Матвийчук: семейный кредит. Общее или личное обязательство?

Нередки случаи, когда супруг получает кредит, о котором другой из супругов может даже не догадываться. Как результат, в случае развода такой долг становится неприятной неожиданностью для другого из супругов.

Конечно, никто не хочет возвращать денежные средства, которых не получал и даже не использовал. Предлагаем детально разобраться, как обезопасить себя от кредитных обязательств мужа или жены.

Обязательства: семейные или личные?

Нормами Семейного и Гражданского кодексов Украины прямо не урегулирован вопрос разделения имущественных обязательств между супругами. Однако в правоприменении есть подход, согласно которому существует два вида обязательств: семейные и личные.

Личный кредит

Если кредит получен и израсходован в собственных, не связанных с семьей интересах одного из супругов, он считается личным.

Для того, чтобы личный кредит не был общим обязательством супругов, второй супруг не должен выступать поручителем по такому кредитному договору.

Семейный кредит

Кредит считается семейным, если кредитные средства получены и расходуются на общие нужды семьи. Такой случай четко урегулирован законодательством — частью четвертой статьи 65 Семейного кодекса Украины.

В Кодексе указано, что договор, заключенный одним из супругов в интересах семьи, создает обязанности для второго из супругов, если имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи. То есть ключевым критерием в данном случае являются именно интересы семьи.

В случае развода личный кредит, в отличие от семейного, не подлежит разделу. Поэтому обязательство остается за мужем или женой, в зависимости от того, кем они были получены и для чьих нужд использованы.

Раздел кредита на практике

Впрочем, в случае развода обязанности по кредитному договору, заключенному одним из супругов, могут быть возложены и на другого супруга. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем обратить внимание на следующее:

момент получения и цель кредитных договоров. Денежное обязательство не подлежит разделу между супругами, если средства по кредитному договору были получены одним из супругов до брака. То есть в случае развода вопрос о разделе долгов будет касаться обязательств по кредитным договорам, которые были заключены во время брака.

при этом, получение одним из супругов кредита во время брака не означает, что обязательства по такому кредитному договору автоматически разделены между супругами. Так, обязательство подлежит разделу только в том случае, если средства были получены в интересах семьи. Поэтому в случае возникновения спора по денежным обязательствам супругов, суды исследуют, в чьих именно интересах были получены средства.

Что говорит суд?

Кассационный гражданский суд Верховного Суда в своем постановлении от 2020 года отметил, что кредитные договоры, заключенные в интересах семьи, предусматривают солидарную ответственность для обоих супругов, несмотря на отсутствие ссылки на солидарность обязательства в таких договорах.

При разрешении спора о порядке выполнения супругами обязательств, возникающих из сделок, совершенных в интересах семьи, суды должны руководствоваться тем, что супруги должны отвечать по таким обязательствам солидарно всем своим имуществом.

Аналогичная позиция о солидарном характере ответственности супругов была неоднократно высказана Большой Палатой Верховного Суда.

Кроме цели, с которой получен кредит, важен также факт использования средств. То есть разделу подлежат только те обязательства, средства по которым были не только получены, но и использованы по назначению в интересах семьи. В противном случае, денежные обязательства придется выполнять именно лицу, получившему деньги.

Так, в судебной практике за 2019 год есть случай, когда человек просил признать за ним и бывшей женой по ½ части долговых обязательств. Кассационный гражданский суд Верховного Суда подтвердил, что основания для удовлетворения иска отсутствуют, поскольку материалы дела не содержат доказательств о заключении договора займа в интересах семьи и использования полученных в долг денежных средств по этому договору для удовлетворения потребностей семьи, а именно: для приобретение спорных дома и земельного участка.

Кроме того, материалами дела не подтверждается, что жена давала согласие на заключение такого договора и знала о приобретении дома и земельного участка за эти денежные средства.

В другом деле суды отказали в удовлетворении иска жены о признании договора займа недействительным, отметив, что оспариваемые договоры займа заключены в интересах семьи, а потому отсутствие формального письменного согласия одного из супругов на получение займа не дает правовых оснований для признания такого договора недействительным.

Поэтому следует учитывать, что даже если один из супругов не является стороной кредитного договора, это не означает, что обязательства по такому договору ему не придется выполнять. В случае возникновения спора будут исследоваться вопросы, для чьих именно потребностей были получены кредитные средства и на что они были использованы.

Взыскание средств за самостоятельное погашение общего долга

Интересен также вопрос о том, кто именно осуществлял погашение долга и за какие средства. Так, в случае, если один из супругов за счет собственных средств погасил долг по договору, заключенному в интересах семьи, то такие средства могут быть взысканы с другого супруга в порядке регресса. То есть тот, кто оплатил семейный кредит, сможет требовать от другого возврата половины таких средств в свою пользу.

Так, в постановлении 2020 года Кассационный гражданский суд Верховного Суда отметил, что для правильного разрешения дела необходимо установить, за счет кого из супругов осуществлялось погашение их общего долга, не вносились ли личные средства каждого из супругов в счет погашения кредитных обязательств.

Например, имеется судебная практика, когда один из супругов обратился с иском к другому и просил взыскать с ответчика половину уплаченных истцом средств по общему кредиту.

Рассматривая данное дело, Кассационный гражданский суд Верховного Суда отметил, что средства по заключенному за время брака кредитному договору получены для покупки квартиры, которая является объектом права общей совместной собственности супругов. После расторжения брака между сторонами остались непогашенные кредитные средства, которые были уплачены истцом.

Установив, что истцом не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами то, что погашение кредитных средств в период брака осуществлялось за личные средства, суды сделали правильный вывод о частичном удовлетворении встречного иска в части взыскания денежных средств, уплаченных истцом только после расторжения брака.

То есть, если имущество, приобретенное по договору, разделено между супругами в равных долях, то и сумма долга подлежит разделу в равных частях. В случае заявления требования о взыскании денежных средств в порядке регресса за погашение общего долга, необходимо доказать, что такое погашение происходило именно за собственные средства одного из супругов.

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Таким образом, в случае возникновения спора в каждом конкретном случае необходимо доказывать, в чьих интересах (собственных или интересах семьи) был заключен кредитный договор и использованы кредитные средства, а также за счет чьих средств выполнялись обязательства по такому договору.

Чтобы обезопасить супругов от имущественных споров, можно подписать по общему согласию брачный договор, в котором подробно указать условия, регулирующие имущественные отношения супругов, в том числе по разделу обязательств.

Наталия Матвийчук, юрист и адвокат GOLAW