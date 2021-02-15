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Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районам

Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районам

Рынок аренды столицы в первом месяце 2021 года был стабильным. Медианная цена аренды квартиры составила 11 долларов за 1 кв.м.

Об этом свидетельствует аналитика на портале СтройОбзору.

Средняя стоимость аренды за количеством комнат:

  • цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в январе составила $ 10;
  • по данным аналитиков, такая же медианная стоимость и двухкомнатных — $ 10 за кв. м;
  • квадрат в трехкомнатной квартире в январе в среднем стоил $ 13.

Самые дорогие и дешевые районы для аренды:

  • традиционно, как в продаже, так и в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $ 1345 за объект, или $ 18 за кв. м;
  • на втором месте Шевченковский р-н: арендодатели в этом районе просят $ 611 за квартиру ($ 11 кв. м);
  • на третьем месте Голосеевский район — $ 491 объект ($ 9/кв.м);
  • минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $ 279 за квартиру, или $ 6 за кв.м.

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Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $ 663. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $ 370 до $ 450. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена в этом районе составляет $ 253 в месяц.

Доступные квартиры. В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 48% от общего количества предложений было сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам — 34%, трехкомнатным — 14%. 4% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

Какое жилье искали арендаторы? 44% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 30% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 21% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 5% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

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По материалам Finance.UA
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