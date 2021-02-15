Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районам

Рынок аренды столицы в первом месяце 2021 года был стабильным. Медианная цена аренды квартиры составила 11 долларов за 1 кв.м.
Об этом свидетельствует аналитика на портале СтройОбзору.
Средняя стоимость аренды за количеством комнат:
Самые дорогие и дешевые районы для аренды:
Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $ 663. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $ 370 до $ 450. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена в этом районе составляет $ 253 в месяц.
Доступные квартиры. В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 48% от общего количества предложений было сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам — 34%, трехкомнатным — 14%. 4% объявлений — многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
Какое жилье искали арендаторы? 44% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 30% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 21% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 5% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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