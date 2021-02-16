Подарили квартиру: какие налоги нужно уплатить

При обмене квартиры не облагается налогом доход в виде стоимости объекта обмена при условии, что это первый обмен в течение года и, если объект находится в собственности более трех лет, за исключением имущества, полученного по наследству. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат Права».
Если же такие условия не соблюдены, при проведении этой сделки будут удержаны следующие налоги:
Кроме того, при дарении недвижимости необходимо обратить внимание на степень родства:
Граждане, которые совершали какие-либо сделки с недвижимым имуществом, должны обратиться в налоговые органы по месту их регистрации и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2020 год. Срок подачи такой декларации — до 1 мая текущего года.
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