Подарили квартиру: какие налоги нужно уплатить

При обмене квартиры не облагается налогом доход в виде стоимости объекта обмена при условии, что это первый обмен в течение года и, если объект находится в собственности более трех лет, за исключением имущества, полученного по наследству. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат Права».

Если же такие условия не соблюдены, при проведении этой сделки будут удержаны следующие налоги:

налог с доходов физических лиц ( НДФЛ ) — 5%;

) — 5%; военный сбор — 1,5%.

Кроме того, при дарении недвижимости необходимо обратить внимание на степень родства:

если родственник первой или второй степени родства (это может быть отец, мать, муж, жена, брат, сестра) подарил недвижимое имущество, налог при этом равен нулю;

если подарил не близкий родственник или кто-то чужой — доход при этом облагается по ставке 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора;

если же подарок получен от нерезидента или подарили нерезиденту, применяется ставка налога 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Граждане, которые совершали какие-либо сделки с недвижимым имуществом, должны обратиться в налоговые органы по месту их регистрации и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2020 год. Срок подачи такой декларации — до 1 мая текущего года.

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