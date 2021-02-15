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НКРЭКУ: поставщики услуг не заинтересованы делать платежки понятными

НКРЭКУ: поставщики услуг не заинтересованы делать платежки понятными

Платежки, которые получают потребители за потребленные услуги, часто вызывают агрессию из-за непонятных цифр. Но монополисты — поставщики услуг не заинтересованы делать платежки понятными.

Об этом заявила член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка».

«Нам приносили платежки, которые я сама не могла понять. Монополисты часто не разъясняют, потому, что они не заинтересованы разъяснять детали тарифа, детали их прав», — подчеркнула она.

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Бабий подчеркнула, что такая непрозрачность часто вызывает агрессию у потребителей.

«Там может быть написано, что потребитель потребил какое-то сумасшедшее количество гигакалорий. Когда мы обращаемся в теплоснабжающие компании, они говорят о технической ошибке программы. А если человек не обращает внимания своевременно на объемы начислений в платежке, мы наблюдаем в обществе накопление негатива. У потребителя возникает прямая агрессия: у меня есть долг, но я не буду его платить», — подчеркнула она.

По убеждению Бабий, сейчас основным вызовом и основной задачей НКРЭКУ станет максимально коммуницировать с потребителями, разъяснять им их права.

«И именно такое поведение позволит повысить доверие потребителя к цене услуги. Мне кажется, что это понятие „тариф“ — его нужно искоренять в нашем обществе. И заменять простым, понятным словом — цена потребленной услуги», — отметила Бабий.

Справка Finance.ua:

  • НКРЭКУ на своем заседании 17 февраля одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для ЧАО «НЭК „Укрэнерго“» с 1 апреля с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч или на 7,5%.

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По материалам Finance.UA
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