Принятие законопроекта о финуслугах упростит регулирование соответствующих рынков — Шевченко

Принятие законопроекта «О финансовых услугах и финансовых компаниях» позволит Национальному банку иметь единые подходы к регулированию финансовых рынков.
Об этом написал глава Национального банка Кирилл Шевченко в Фейсбуке.
“В Верховной Раде Украины наконец зарегистрирован проект Закона №5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях». Этого документа общество ждало два десятилетия, так как принятый еще в 2001 году соответствующий закон комплексно не пересматривался. Теперь мы сможем иметь единые базовые подходы к регулированию и надзору за всеми участниками финансового рынка, а не только банковского”, – написал Шевченко.
По его словам, законопроект предусматривает много современных новшеств. Среди них: надзор за рыночным поведением, введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения. Также вводится возможность применения Нацбанком корректирующих мероприятий в случаях, когда участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но регулятор видит определенные риски.
“Эти нововведения стали крайне необходимыми после того, как под контроль Национального банка перешел целый ряд небанковских финансовых учреждений – страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и т.д. Вопрос принципов надзора за ними еще недостаточно урегулирован. Также решается вопрос установления порядка использования электронной подписи банками, небанковскими учреждениями и лицами, предоставляющими финансовые услуги”, – отметил Шевченко.
Самый важный вопрос, который решает законопроект, – принципиальное изменение подходов к лицензированию.
Комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с ее включением в соответствующий реестр позволяет избавиться от лицензирования отдельных видов финансовых услуг. Новый подход упрощает выход на рынок новых прогрессивных компаний и облегчает их регулирование в дальнейшем, ибо будет возможность проанализировать бизнес-модель и достаточность ресурсов компании еще при знакомстве с ней в ходе подготовки документов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долговВчера, 15:30 - 1589 13
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат7 ч. назад - 1918 10
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 5021 10
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг8 ч. назад - 731 7
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоВчера, 23:31 - 542 4
Дальнобойщик нашел сокровище стоимостью 200 тысяч долларов (фото)Вчера, 17:40 - 4004
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoin14 ч. назад - 1921
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат7 ч. назад - 1918 10
Разработан законопроект, который должен защитить инвесторов на рынке недвижимостиВчера, 16:00 - 1510 1
Патрульной полиции запретили останавливать авто без основанийВчера, 19:16 - 1308
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 119
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 319
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1086
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1840 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 958