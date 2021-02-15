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Принятие законопроекта о финуслугах упростит регулирование соответствующих рынков — Шевченко

Принятие законопроекта о финуслугах упростит регулирование соответствующих рынков — Шевченко

Принятие законопроекта «О финансовых услугах и финансовых компаниях» позволит Национальному банку иметь единые подходы к регулированию финансовых рынков.

Об этом написал глава Национального банка Кирилл Шевченко в Фейсбуке.

“В Верховной Раде Украины наконец зарегистрирован проект Закона №5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях». Этого документа общество ждало два десятилетия, так как принятый еще в 2001 году соответствующий закон комплексно не пересматривался. Теперь мы сможем иметь единые базовые подходы к регулированию и надзору за всеми участниками финансового рынка, а не только банковского”, – написал Шевченко.

По его словам, законопроект предусматривает много современных новшеств. Среди них: надзор за рыночным поведением, введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения. Также вводится возможность применения Нацбанком корректирующих мероприятий в случаях, когда участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но регулятор видит определенные риски.

“Эти нововведения стали крайне необходимыми после того, как под контроль Национального банка перешел целый ряд небанковских финансовых учреждений – страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и т.д. Вопрос принципов надзора за ними еще недостаточно урегулирован. Также решается вопрос установления порядка использования электронной подписи банками, небанковскими учреждениями и лицами, предоставляющими финансовые услуги”, – отметил Шевченко.

Самый важный вопрос, который решает законопроект, – принципиальное изменение подходов к лицензированию.

Комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с ее включением в соответствующий реестр позволяет избавиться от лицензирования отдельных видов финансовых услуг. Новый подход упрощает выход на рынок новых прогрессивных компаний и облегчает их регулирование в дальнейшем, ибо будет возможность проанализировать бизнес-модель и достаточность ресурсов компании еще при знакомстве с ней в ходе подготовки документов.

По материалам УКРИНФОРМ
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