В Кабмине рассказали, как в Украине решить проблему с отходами

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что необходимо для решения проблемы с отходами в Украине. Для этого необходимо обновить законодательство.

Об этом он сказал в ходе Всеукраинского форума “Украина 30. Платежка”.

Замминистра отметил, что более 20 лет отрасль работает по правилам, установленным еще в 1998 году законом “Об отходах”. За это время изменились не только технологии сбора, переработки и захоронения отходов, но и их состав.

“Стоимость реализации мусороперерабатывающих проектов достигает нескольких миллионов евро, а срок окупаемости – не менее 10 лет. Однако пока отсутствуют гарантии стабильных условий работы для инвесторов. Ситуация должна измениться с принятием законопроекта №2207-1д “Об управлении отходами”, который уже одобрен Верховной Радой в первом чтении и готовится ко второму”, – сказал замглавы Минприроды.

По его словам, сегодня встречаются случаи, когда отходы не доезжают до полигона и выбрасываются в других местах. Или количество отходов, попадающее на полигон, отличается от собранного перевозчиком у населения. В результате полигон недополучает средства на обеспечение технологических процессов.