В Кабмине рассказали, как в Украине решить проблему с отходами

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что необходимо для решения проблемы с отходами в Украине. Для этого необходимо обновить законодательство.
Об этом он сказал в ходе Всеукраинского форума “Украина 30. Платежка”.
Замминистра отметил, что более 20 лет отрасль работает по правилам, установленным еще в 1998 году законом “Об отходах”. За это время изменились не только технологии сбора, переработки и захоронения отходов, но и их состав.
“Стоимость реализации мусороперерабатывающих проектов достигает нескольких миллионов евро, а срок окупаемости – не менее 10 лет. Однако пока отсутствуют гарантии стабильных условий работы для инвесторов. Ситуация должна измениться с принятием законопроекта №2207-1д “Об управлении отходами”, который уже одобрен Верховной Радой в первом чтении и готовится ко второму”, – сказал замглавы Минприроды.
По его словам, сегодня встречаются случаи, когда отходы не доезжают до полигона и выбрасываются в других местах. Или количество отходов, попадающее на полигон, отличается от собранного перевозчиком у населения. В результате полигон недополучает средства на обеспечение технологических процессов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат12 ч. назад - 2565 20
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоВчера, 23:31 - 713 13
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»6 ч. назад - 1155 8
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг12 ч. назад - 985 8
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)3 ч. назад - 1383 3
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалюты11 ч. назад - 5790
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoin19 ч. назад - 2879
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат12 ч. назад - 2565 20
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районам4 ч. назад - 2285
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)3 ч. назад - 1383 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 124
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 339
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1110
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1874 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 975