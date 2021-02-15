Задолженность за природный газ перед «Нафтогазом» составляет 63 млрд грн

По состоянию на 16 февраля 2021 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 63,0 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 11 771 млн грн (23,0%).
Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 млн грн.
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю почти не изменилась и составляет около 3,5 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 3066 млн грн (69,7%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 7,5 млрд грн.
Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ:
Инфографика: Нафтогаз
Наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2021 год в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Харьковской (1459 млн грн), Днепропетровской (1164 млн грн), Запорожской (580 млн грн), Одесской (539 млн грн), Донецкой (530 млн грн), Львовской (478 млн грн), областей и г. Киева (2257 млн грн).
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