Вид на жительство в Украине: какие документы нужны и стоимость оформления

Документом, подтверждающим законное право иностранных граждан и лиц без гражданства на бессрочное и безвыездное пребывание на территории Украины, является вид на постоянное жительство.
Об этом пишет Юридический портал Украины.
«С 1 июня 2018 года постоянный вид на жительство для иностранцев оформляется с помощью Единого государственного демографического реестра Украины. Документ выдается в новом формате — в виде пластиковой ID-карты с бесконтактным электронным носителем. Вид на жительство в форме книжечки действителен в течение всего срока, на который он был выдан», — говорится в сообщении.
Инструкция по процедуре получения вида на жительство предполагает прохождение таких этапов:
Какие документы нужны для получения вида на жительство:
В зависимости от оснований для выдачи вида на жительство на территории Украины, перечень необходимых документов и справок может меняться.
Стоимость оформления вида на жительство:
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