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Вид на жительство в Украине: какие документы нужны и стоимость оформления

Вид на жительство в Украине: какие документы нужны и стоимость оформления

Документом, подтверждающим законное право иностранных граждан и лиц без гражданства на бессрочное и безвыездное пребывание на территории Украины, является вид на постоянное жительство.

Об этом пишет Юридический портал Украины.

«С 1 июня 2018 года постоянный вид на жительство для иностранцев оформляется с помощью Единого государственного демографического реестра Украины. Документ выдается в новом формате — в виде пластиковой ID-карты с бесконтактным электронным носителем. Вид на жительство в форме книжечки действителен в течение всего срока, на который он был выдан», — говорится в сообщении.

Инструкция по процедуре получения вида на жительство предполагает прохождение таких этапов:

  • подготовка (консультации с юристом, сбор необходимых документов с последующим переводом и нотариальным удостоверением);
  • получение разрешения на миграцию. Иностранцам, которые находятся в Украине на законных основаниях, необходимо обратиться к ГМС по месту проживания. За пределами нашей страны выдачу разрешения на миграцию осуществляют дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом;
  • оформление иностранным гражданином вида на жительство (нужно заполнить и подать заявление в Миграционную службу, добавив полный комплект документов);
  • получение вида в Государственной Миграционной службе и регистрация по месту жительства.

Какие документы нужны для получения вида на жительство:

  • заявление на оформление постоянного вида (оригинал);
  • паспорт (оригинал и нотариальная копия с переводом на украинский язык);
  • 4 фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра (на матовой бумаге);
  • разрешение на иммиграцию в Украину (копия);
  • квитанция об уплате государственной пошлины;
    Копия справки о присвоении идентификационного номера (при наличии).

В зависимости от оснований для выдачи вида на жительство на территории Украины, перечень необходимых документов и справок может меняться.

Стоимость оформления вида на жительство:

  • госпошлина в размере 85 гривен;
  • стоимость государственной услуги в сумме 253 гривен;
  • бланк стоимостью от 30 до 66 грн. (в зависимости от накладной);
  • дополнительные расходы (при оформлении ВНЖ через юркомпании).

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По материалам Finance.UA
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