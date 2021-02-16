В Украине к 8 Марта запускается восемь дополнительных поездов

Укрзализныця к 8 Марта запускает восемь дополнительных поездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания назначила такие дополнительные поезда:
Читайте также: В УЗ заявили, что работают над внедрением Wi-Fi в поездах
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2991 24
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоПозавчера, 23:31 - 848 13
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услугВчера, 08:45 - 1174 8
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1560 7
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 11192 4
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районамВчера, 17:06 - 13092
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 11192 4
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалютыВчера, 10:18 - 7125
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2991 24
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1560 7
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Позавчера, 10:15 - 132
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 363
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1156 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1914 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 998