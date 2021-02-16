0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

В Украине к 8 Марта запускается восемь дополнительных поездов

В Украине к 8 Марта запускается восемь дополнительных поездов

Укрзализныця к 8 Марта запускает восемь дополнительных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания назначила такие дополнительные поезда:

  • № 43 Киев — Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправление 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 08:48;
  • № 235 Киев — Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении — 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40;

Читайте также: В УЗ заявили, что работают над внедрением Wi-Fi в поездах

  • № 168 Львов — Одесса, специально назначен на 8 марта. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05;
  • № 136 Одесса — Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу — 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01;
  • № 249/250 Киев — Черновцы, который будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30;
  • № 197/198 Киев — Ковель. Он будет отправляться из Киева в 6:19 и прибывать в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45.
  • № 72 Киев — Запорожье. Поезд будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев — 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.
  • № 779/780 Сумы — Киев — Винница будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.