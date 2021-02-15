На что обратить внимание при оформлении потребительского кредита

Потребительский кредит – это средства, которые одалживает вам банк на определенное время для покупки какого-то товара или оплаты определенной услуги. Но прежде чем идти в банк, узнайте о его полной стоимости и всех условиях.

Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

На что стоит обратить внимание:

1). Определитесь со сроком кредита:

от цели кредита зависит его срок. Большие цели (недвижимость или авто) требуют большей суммы денег, соответственно вам придется дольше его выплачивать;

нецелевой потребительский кредит предоставляется на любые цели, однако обычно процентная ставка по такому кредиту будет выше, чем по целевым.

2). Выясните полную реальную стоимость кредита со всеми комиссиями:

выплачивать кредит можно единовременно или постепенно;

банки предлагают два типа погашения кредита: классический (дифференцированный) и равными частями (аннуитетный);

при классическом типе погашение в начале срока размеры платежей выше, но постепенно уменьшаются с каждым новым периодом. Это происходит за счет того, что тело кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается ежемесячно. В результате вы заплатите самый большой платеж в первом месяце, а самый маленький платеж – в последнем;

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при погашении равными частями вы будете платить одинаковые суммы в каждом периоде. Особенность таких выплат в том, что в начале банк закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока – тело кредита. Поэтому в случае досрочного погашения кредита клиент банка должен выплатить большую часть тела, поскольку проценты «наперед» уже были погашены.

3). Выберите тип погашения кредита:

стоимость перевода средств обычно составляет от 0% до 1,5%. Часто, если вы переводите средства на счет в вашем же банке, комиссия меньше (или ее нет вообще), чем во время перевода на счет в другом банке;

некоторые банки удерживают фиксированную сумму в зависимости от суммы перевода. Как правило, это 3-5 грн;

при переводе за счет кредитных средств комиссия составляет не менее 4%.

4). Проверьте, включены ли в кредит дополнительные услуги:

стоит внимательно читать договор. Ведь финучреждение может включить в потребительский кредит еще и дополнительные услуги. Такой услугой может быть, например, страхование жизни;

учитывайте, что дополнительные услуги – это дополнительные платежи;

вы имеете право отказаться от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита.

5). Выясните условия досрочного погашения:

украинское законодательство не содержит никаких ограничений по досрочному погашению кредита, поэтому стоит обращать внимание на формулировки в договоре. Ведь финучреждение может прописать штрафы или комиссии в случае досрочного погашения.



Инфографика: Координационный центр по оказанию правовой помощи

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.