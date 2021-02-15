На что обратить внимание при оформлении потребительского кредита

Потребительский кредит – это средства, которые одалживает вам банк на определенное время для покупки какого-то товара или оплаты определенной услуги. Но прежде чем идти в банк, узнайте о его полной стоимости и всех условиях.
Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
На что стоит обратить внимание:
1). Определитесь со сроком кредита:
2). Выясните полную реальную стоимость кредита со всеми комиссиями:
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3). Выберите тип погашения кредита:
4). Проверьте, включены ли в кредит дополнительные услуги:
5). Выясните условия досрочного погашения:
Инфографика: Координационный центр по оказанию правовой помощи
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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