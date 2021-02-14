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В Киеве разоблачили хакеров, от которых пострадали 150 иностранных компаний

В Киеве разоблачили хакеров, от которых пострадали 150 иностранных компаний

В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая совершала кибератаки на компании в Европе и США.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 киберспецталистами СБУ в координации с представителями правоохранительных органов США и Франции проведена масштабная спецоперация по разоблачению группы хакеров, которые совершали массовые вмешательства в работу серверов компаний европейских стран и США.

По данным следствия, с сентября 2020 года группа хакеров из Украины, используя вредоносное программное обеспечение, а именно так называемую программу-вымогателя типа «Egregor Ransomware», предназначенную для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, совершала массовые вмешательства в работу серверов компаний США и стран Европы.

За неразглашение похищенной информации и дешифровку пораженных компьютерных сетей злоумышленники требовали значительные денежные средства.

По предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражены около 150 иностранных компаний. Убытки от деятельности группировки достигают 80 млн долларов США.

Участникам группировки сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей организатору группировки. Ведутся следственные действия.

По материалам Finance.UA
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