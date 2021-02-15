Производство яиц в Украине уменьшилось на 16,3% — Госстат

В январе 2021 г. производство яиц в Украине уменьшилось на 16,3% по сравнению с январем 2020 года, до 1,02 млрд штук.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе 2021 г. в Украине было получено 1,02 млрд яиц домашней птицы (на 16,3% меньше, чем в январе 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 656, 6 млн яиц (на 23,0% меньше), хозяйства населения — 361, 7 млн (на 0,4% меньше).

Больше всего яиц в прошлом месяце получили в Киевской области — 265, 8 млн штук (на 12,9% меньше, чем за январь 2020 года), на втором месте — Хмельницкая (65,2 млн штук, на 11,6% больше), на третьем — Днепропетровская (62,1 млн штук, на 1,5% больше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь 2021 продемонстрировали Луганская (5,7 млн штук, на 16,3% больше, чем за январь 2020 года), Одесская (7,7 млн штук, на 21,4% меньше) и Волынская (8,3 млн штук, на 1,2% больше) области.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе 2020 года в Украине было получено на 7,4% больше яиц домашней птицы, чем в январе 2019 года.