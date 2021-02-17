Garmin выпустила смарт-часы с автономностью до 65 дней (фото, видео)

Компания Garmin представила новые смарт-часы Enduro, ключевой особенностью которых стало внушительное время работы без подзарядки. Кроме того, гаджет в прочном корпусе с защитой от воды обзавёлся встроенным модулем GPS и приличным набором датчиков для мониторинга здоровья владельца.

Фишка Garmin Enduro — наличие встроенного в защитное стекло солнечного элемента питания в дополнение к штатному аккумулятору. По заверению производителя, автономность модели при использовании в ясную погоду составляет до 65 дней, в режиме максимальной производительности — до 300 часов, а при активации модуля GPS — до 80 часов.



Фото: Garmin

Умные часы получили круглый металлический корпус с защитой от воды по стандарту 10ATM и оснащены 1,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 280х280 пикселей. Вес устройства в стальном корпусе составляет 72 грамма, в титановом — 58 граммов.

Новинка поддерживает режим мониторинга качества сна и широкий набор функций для отслеживания состояния здоровья владельца, измеряя частоту пульса и дыхания, а также уровень стресса и содержания кислорода в крови. Смарт-часы совместимы с устройствами под управлением iOS и Android.

Стоимость Garmin Enduro в стальном корпусе составляет $800, в титановом — $900.