Garmin выпустила смарт-часы с автономностью до 65 дней (фото, видео)

Компания Garmin представила новые смарт-часы Enduro, ключевой особенностью которых стало внушительное время работы без подзарядки. Кроме того, гаджет в прочном корпусе с защитой от воды обзавёлся встроенным модулем GPS и приличным набором датчиков для мониторинга здоровья владельца.
Фишка Garmin Enduro — наличие встроенного в защитное стекло солнечного элемента питания в дополнение к штатному аккумулятору. По заверению производителя, автономность модели при использовании в ясную погоду составляет до 65 дней, в режиме максимальной производительности — до 300 часов, а при активации модуля GPS — до 80 часов.
Фото: Garmin
Умные часы получили круглый металлический корпус с защитой от воды по стандарту 10ATM и оснащены 1,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 280х280 пикселей. Вес устройства в стальном корпусе составляет 72 грамма, в титановом — 58 граммов.
Новинка поддерживает режим мониторинга качества сна и широкий набор функций для отслеживания состояния здоровья владельца, измеряя частоту пульса и дыхания, а также уровень стресса и содержания кислорода в крови. Смарт-часы совместимы с устройствами под управлением iOS и Android.
Стоимость Garmin Enduro в стальном корпусе составляет $800, в титановом — $900.
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