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Нацбанк напомнил страховщикам об аудиторских отчетах

Нацбанк напомнил страховщикам об аудиторских отчетах

Страховщики должны подать в Национальный банк аудиторские отчеты по результатам аудита их годовой отчетности до 1 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины напоминает страховщикам о необходимости подтверждения аудитором, который соответственно имеет право проводить аудит предприятий, представляющих общественный интерес, достоверности и полноты годовой финансовой, годовой консолидированной финансовой отчетности и предоставления уверенности относительно годовых отчетных данных.

Страховщики должны подать в Национальный банк:

  • аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности (если страховщик должен составлять консолидированную финансовую отчетность);
  • отчет о предоставлении уверенности относительно отчетных данных.

Страховщики, составляя и подавая отчетность в НБУ, должны руководствоваться Реестром показателей отчетности небанковских финансовых учреждений. Он доступен на веб-сайте Национального банка.

На веб-сайте НБУ можно найти пошаговую инструкцию для подачи отчетности небанковскими финучреждениями и ответы на типичные вопросы о формировании отчетности.

Формы визуализации показателей отчетности страховщиков могут быть:

  • для годовой финансовой и консолидированной финансовой отчетности — формы, установленные Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 7 февраля 2013 № 73 (с изменениями);
  • для годовых отчетных данных страховщика — формы, установленные Порядком составления отчетных данных страховщиков, утвержденным распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг от 3 февраля 2004 года № 39 (с изменениями).

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк планирует обновить порядок подачи аудиторских отчетов. В частности, планирует разрешить подавать отчеты не только в бумажной форме, но и в форме электронного документа, подписанного КЭП руководителя.
  • Такие изменения предусмотрены в проектах постановления Правления НБУ «Об утверждении Положения об определении условий ведения деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление которых требует соответствующей лицензии (лицензионных условий)». Обновленный порядок подачи аудиторского отчета заработает только после вступления в силу соответствующего постановления Правления НБУ.

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По материалам Finance.UA
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