Нацбанк напомнил страховщикам об аудиторских отчетах

Страховщики должны подать в Национальный банк аудиторские отчеты по результатам аудита их годовой отчетности до 1 июня.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк Украины напоминает страховщикам о необходимости подтверждения аудитором, который соответственно имеет право проводить аудит предприятий, представляющих общественный интерес, достоверности и полноты годовой финансовой, годовой консолидированной финансовой отчетности и предоставления уверенности относительно годовых отчетных данных.
Страховщики должны подать в Национальный банк:
Страховщики, составляя и подавая отчетность в НБУ, должны руководствоваться Реестром показателей отчетности небанковских финансовых учреждений. Он доступен на веб-сайте Национального банка.
На веб-сайте НБУ можно найти пошаговую инструкцию для подачи отчетности небанковскими финучреждениями и ответы на типичные вопросы о формировании отчетности.
Формы визуализации показателей отчетности страховщиков могут быть:
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