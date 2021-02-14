Нацбанк напомнил страховщикам об аудиторских отчетах

Страховщики должны подать в Национальный банк аудиторские отчеты по результатам аудита их годовой отчетности до 1 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины напоминает страховщикам о необходимости подтверждения аудитором, который соответственно имеет право проводить аудит предприятий, представляющих общественный интерес, достоверности и полноты годовой финансовой, годовой консолидированной финансовой отчетности и предоставления уверенности относительно годовых отчетных данных.

Страховщики должны подать в Национальный банк:

аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности (если страховщик должен составлять консолидированную финансовую отчетность);

отчет о предоставлении уверенности относительно отчетных данных.

Страховщики, составляя и подавая отчетность в НБУ, должны руководствоваться Реестром показателей отчетности небанковских финансовых учреждений. Он доступен на веб-сайте Национального банка.

На веб-сайте НБУ можно найти пошаговую инструкцию для подачи отчетности небанковскими финучреждениями и ответы на типичные вопросы о формировании отчетности.

Формы визуализации показателей отчетности страховщиков могут быть:

для годовой финансовой и консолидированной финансовой отчетности — формы, установленные Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 7 февраля 2013 № 73 (с изменениями);

для годовых отчетных данных страховщика — формы, установленные Порядком составления отчетных данных страховщиков, утвержденным распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг от 3 февраля 2004 года № 39 (с изменениями).

Справка Finance.ua:

Национальный банк планирует обновить порядок подачи аудиторских отчетов. В частности, планирует разрешить подавать отчеты не только в бумажной форме, но и в форме электронного документа, подписанного КЭП руководителя.