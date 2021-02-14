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Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index — по состоянию на 16 февраля его состояние оценивали в 191 млрд долларов — это на 955 млн долларов больше, чем в CEO Tesla Илона Маска, который идет вторым.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что во вторник акции Tesla Inc. подешевели на 2,4% – это «отминусировало» 4,6 млрд долларов из состояния Маска.

Издание напоминает, что Безос бессменно возглавлял рейтинг Bloomberg Billionaires Index почти 3 года — до 7 января 2021, когда лидером стал Маск.

Отмечается, что Безос в третьем квартале этого года уйдет с должности гендиректора Amazon, которую он занимал с 1994 года, чтобы сосредоточиться на других проектах.

«Безос также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin и Washington Post, и за последние годы усилил свою благотворительную деятельность. Акции Amazon выросли на 53% за последние 12 месяцев», — пишет Bloomberg.

Третьим в рейтинге Bloomberg Billionaires Index идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 137 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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