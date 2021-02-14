Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index — по состоянию на 16 февраля его состояние оценивали в 191 млрд долларов — это на 955 млн долларов больше, чем в CEO Tesla Илона Маска, который идет вторым.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что во вторник акции Tesla Inc. подешевели на 2,4% – это «отминусировало» 4,6 млрд долларов из состояния Маска.
Издание напоминает, что Безос бессменно возглавлял рейтинг Bloomberg Billionaires Index почти 3 года — до 7 января 2021, когда лидером стал Маск.
Отмечается, что Безос в третьем квартале этого года уйдет с должности гендиректора Amazon, которую он занимал с 1994 года, чтобы сосредоточиться на других проектах.
«Безос также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin и Washington Post, и за последние годы усилил свою благотворительную деятельность. Акции Amazon выросли на 53% за последние 12 месяцев», — пишет Bloomberg.
Третьим в рейтинге Bloomberg Billionaires Index идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 137 млрд долларов.
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