Можно ли заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией

Заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией можно только в случае увольнения работника.
Об этом сообщают в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области
“Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, относится к социальным отпускам. Этот отпуск предоставляется за календарный год, а не за отработанный рабочий год. Он может быть использован работником в любое время в течение календарного года независимо от отработанного времени и даты рождения ребенка”, – сообщают в Гоструда.
Условия использования такого отпуска:
Компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работодатель должен выплатить в день увольнения работника.
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