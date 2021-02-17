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Можно ли заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией

Можно ли заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией

Заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией можно только в случае увольнения работника.

Об этом сообщают в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области

“Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, относится к социальным отпускам. Этот отпуск предоставляется за календарный год, а не за отработанный рабочий год. Он может быть использован работником в любое время в течение календарного года независимо от отработанного времени и даты рождения ребенка”, – сообщают в Гоструда.

Условия использования такого отпуска:

  • если работник, имеющий право на этот отпуск, по каким-либо причинам не воспользовался этим правом за несколько предыдущих лет, он может использовать этот отпуск позже;
  • важно обратить внимание на то, что возможность замены дополнительного отпуска на детей денежной компенсацией в случае, если работник продолжает работать на этом предприятии, действующим законодательством не предусмотрена. Получить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работник имеет право только в случае увольнения.

Компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работодатель должен выплатить в день увольнения работника.

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По материалам Finance.UA
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