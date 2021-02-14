«Киев цифровой» запускает функцию слежения за общественным транспортом онлайн

В ближайшее время в приложении «Киев Цифровой» появятся такие новые функции: расписание движения общественного транспорта, карта парковки, а также возможность голосовать за проекты Общественного бюджета.
Об этом на брифинге заявил заместитель директора КП «ГИВЦ» Евгений Коробенко.
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«Хочу анонсировать новые сервисы, которые появятся в скором времени. Вскоре вы сможете увидеть реальное расписание всего общественного транспорта. Вы сможете в режиме онлайн увидеть, где находится автобус, троллейбус, через сколько минут он будет у вашей ближайшей остановки и сколько времени вам нужно будет, чтобы доехать до вашего пункта», — отметил Коробенко.
Также в приложении будет возможно голосовать за проекты Общественного бюджета.
«Мы планируем внедрять элементы электронной демократии. Вскоре в приложениях можно будет голосовать за проекты Общественного бюджета. Все киевляне смогут выбрать лучший проект, что улучшит их проживание в городе», — отметил Коробенко.
Также, по его словам, столичная власть работает над созданием интерактивной карты парковки. Карта парковочного пространства поможет водителям не теряться в выборе парковки и парковаться еще быстрее.
«Это будет удобный инструмент для всех автомобилистов Киева», — добавил заместитель директора КП «ГИВЦ».
Коробенко также сообщил, что за первый месяц работы нового приложения «Киев Цифровой» к нему присоединились более 200 тысяч пользователей.
«Киев Цифровой» — это город в телефоне, уникальный интерфейс, через который киевляне получают городские сервисы и взаимодействие с городом. За первый месяц более 200 тысяч киевлян уже используют приложение в своей повседневной жизни, и этот показатель постоянно растет", — рассказал он.
Коробенко напомнил, что новое приложение «Киев Цифровой» начало работу с начала января этого года.
«Смысл внедрения нового приложения — улучшение сервиса. Сейчас приложение принадлежит городу Киеву, поэтому мы самостоятельно принимаем решения, какие сервисы добавлять. Это приложение, от начала и до конца, разработано специалистами компании „ГИВЦ“. Первый месяц работы показал, что приложение работает стабильно и надежно», — отметил Коробенко.
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