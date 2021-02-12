Судью приговорили к шести годам заключения за взятки

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Раховского районного суда Закарпатской области к шести годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, судье в сентябре 2018 года дали взятку в 400 долларов и в марте 2019 — 10 000 гривен. За эти деньги он согласился вынести решение в пользу заявителя по гражданскому делу о взыскании долга. Также сообщается, что он получал взятки в своем служебном кабинете.

В итоге ВАКС признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

«Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будет подана апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.