Судью приговорили к шести годам заключения за взятки

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Раховского районного суда Закарпатской области к шести годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
По данным следствия, судье в сентябре 2018 года дали взятку в 400 долларов и в марте 2019 — 10 000 гривен. За эти деньги он согласился вынести решение в пользу заявителя по гражданскому делу о взыскании долга. Также сообщается, что он получал взятки в своем служебном кабинете.
В итоге ВАКС признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.
«Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будет подана апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.
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