Строительство аэродрома в Днепре: Криклий сообщил о заключении договора с генподрядчиком

Министерство инфраструктуры заключило договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродрома в Днепре.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Договор в почти 3500 страниц с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродрома „Днепропетровск“ заключен, работы могут начинаться. В аукционе приняли участие семь компаний, в том числе две иностранные. По результатам открытой процедуры сумма контракта составила 3,95 млрд грн., что на 30% меньше ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн», — сообщил Криклий.

По словам министра, в госбюджете на этот год предусмотрены 1,4 млрд грн, которые необходимы для строительных работ. Строительство продлится около трех лет.

Планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, которое позволит принимать в том числе Boeing-777. До завершения строительства нового комплекса аэродрома будет бесперебойно работать нынешний аэропорт.

Строительные работы терминального комплекса, которые выполняет «НС-Днепр» (представитель группы DCH), уже начались, отметил Криклий.