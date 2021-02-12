Киберполиция разоблачила мужчину в завладении деньгами с банковских карт граждан на почти 100 тысяч гривен

Мужчина, представляясь работником банка, в телефонных разговорах выпытывал реквизиты платежных карт граждан. В дальнейшем от имени пострадавших переводил на сторонние банковские счета средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.
Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями областной полиции разоблачили местного жителя в мошенничестве. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 100 тысяч гривен.
С привлечением спецподразделения полиции области, правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. В результате принятых мер были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность лица к совершению уголовных преступлений.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия.
Процессуальное руководство в уголовном производстве ведет Александрийская местная прокуратура.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19Вчера, 21:32 - 1345 16
Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУ8 ч. назад - 763 10
Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - ТынныйВчера, 18:52 - 1157 10
75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифов6 ч. назад - 1588 8
Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»7 ч. назад - 3708 6
Новая почта изменила правила упаковки для отправленийВчера, 18:30 - 3984
Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»7 ч. назад - 3708 6
Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится (обновлено)5 ч. назад - 3251 1
Какие ставки по депозитам банки предлагали в январе — данные НБУВчера, 19:02 - 2268
75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифов6 ч. назад - 1588 8
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)6 ч. назад - 104
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Вчера, 14:06 - 731
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Позавчера, 10:00 - 1438
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 763
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 943