Киберполиция разоблачила мужчину в завладении деньгами с банковских карт граждан на почти 100 тысяч гривен

Мужчина, представляясь работником банка, в телефонных разговорах выпытывал реквизиты платежных карт граждан. В дальнейшем от имени пострадавших переводил на сторонние банковские счета средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями областной полиции разоблачили местного жителя в мошенничестве. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 100 тысяч гривен.

С привлечением спецподразделения полиции области, правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. В результате принятых мер были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность лица к совершению уголовных преступлений.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия.

Процессуальное руководство в уголовном производстве ведет Александрийская местная прокуратура.