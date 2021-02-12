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НБУ стал участником глобальной финтех-сети

НБУ стал участником глобальной финтех-сети

Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN).

Как сообщает пресс-служба регулятора, это позволит украинскому Нацбанку повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор и способствовать реализации задач Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Членство в сети предоставит Национальному банку следующие преимущества:

— вовлеченность к обмену опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира;

— экспертную помощь в построении регуляторной «песочницы» в соответствии с лучшими мировыми практиками;

— изучение инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

«Национальный банк активно работает над созданием в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами. Ее создание предусматривает устойчивое развитие инноваций, усиление конкуренции на финансовом рынке, переход к Cashless economy, а также повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса», — заявил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

Основной миссией Глобальной сети финансовых инноваций являются:

— содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами;

— улучшение сотрудничества в сфере финтех между регуляторами и бизнесом.

В настоящее время НБУ находится в начале своего пути присоединения к международному финтех-сообществу и взаимодействия с другими регуляторами этого инновационного рынка.

«Этот международный информационный хаб регуляторов и центробанков занимается развитием Finteh, RegTech, SupTech и другими инновациями, повышающими защищенность, безопасность и доступность финансовых услуг, а также уровень коммуникаций между регуляторами и игроками этого рынка», — пояснил начальник Управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин.

По материалам Дело
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