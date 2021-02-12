Депутаты предлагают не облагать налогом выигрыши в лотерею меньше 50 тысяч гривен

Нардепы предлагают установить сумму, до которой выигрыши в азартных играх не будут облагаться налогом.

Об этом свидетельствует законопроект № 5042, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке указано, что экспертами рынка азартных игр и лотерей неоднократно отмечалось, что налогообложение выигрышей негативно влияет на развитие легального бизнеса, поскольку игрок заинтересован в получении полного выигрыша и больше готов обращаться к нелегальным заведениям, чем платить с любого выигрыша 19,5% налога на доходы и военного сбора. Особенно учитывая что расходы, которые несут игроки, обычно превышают получаемые ими доходы.

Согласно законопроекту, доход в виде призов или выигрышей, полученных за победу в любительских спортивных соревнованиях, в том числе в бильярдном спорте, выигрышей (призов) в других розыгрышах подлежат налогообложению налоговым агентом во время их начисления.

Что предлагают:

освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором выигрышей в азартные игры, размер которых не превышает 50 тыс. грн.

Если же сумма выигрыша превышает 50 тысяч гривен, налоговый агент облагает налогом всю его сумму.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 5 февраля выдала первое разрешение на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов в киевском отеле.

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