Цена на платину впервые за шесть лет перевалила за $1300

Цена на платину превысила порог в $1300 за тройскую унцию впервые за более чем шесть лет. Как сообщает Bloomberg, этому поспособствовали ожидания, что восстановление промышленного спроса и более строгие правила по выбросам углерода повлияют на предложение металла. В то же время цена на золото падает.

Стратег DailyFX Маргарет Янг убеждена, что более строгие экологические правила, которые требуют от автопроизводителей использования большего количества платины в каталитических нейтрализаторах, поддерживают цены. Цена на платину в этом году выросла на 21%, сократив ее огромное отставание от металлического палладия, который демонстрировал отличные результаты в предыдущие два года.

«С ноября 2020 года платина демонстрирует значительно лучшие результаты, чем золото, поскольку надежды и прогнозы на восстановление мировых продаж автомобилей улучшают перспективы спроса на белый металл», – добавила Янг.

По официальным данным, после нескольких лет профицита закрытия шахт из-за COVID-19 в Южной Африке привело к увеличению дефицита платины до 400 000 тройских унций в 2020 году. Эксперты прогнозируют, что хотя в этом году рынок может вернуться к профициту, перебои в производстве на ключевом заводе страны улучшают ближайшие перспективы для металла.

Спотовая цена на платину подскочила до $1306,22 за унцию, самого высокого уровня с сентября 2014 года.

Платина входит в группу крупнейших редких металлов земной коры. Металл используется в автомобильной промышленности, медицине, ювелирном деле.